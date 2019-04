Satt i varetekt etter sjalusidrama

En mann i 20-årene ble i natt pågrepet og satt i varetekt etter at han skal ha slått til to menn på en privat adresse i Strusshamn på Askøy. De to fornærmede ble kjørt til legevakten. Politiet opplyser at det slåss om en kvinne som var til stede på adressen.