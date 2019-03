Satt i drukkenskapsarresten

Ved Engen i Bergen ble to menn satt i drukkenskapsarresten kl 00.54 i natt. De var utagerende og truende, og fulgte ikke pålegg fra politiet. De blir anmeldt for dette. En kvinne ble også satt i drukkenskapsarresten, etter bråk i Gravdalsveien i Bergen kl. 03.33. Hun skal heller ikke ha etterkommet pålegg fra politiet og blir anmeldt for dette.