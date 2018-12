Satt i arrest for vold

Ved Lidohjørnet i Bergen sentrum ble en mann pågrepet litt over klokken 2 i natt, mistenkt for å ha slått ned en annen mann. Politipatruljen som var like ved, så hendelsen. 39-åringen ble pågrepet, og satt arrest. Den fornærmede er ikke alvorlig skadd, melder politiet.