Satsar 65 millionar kroner

Denne vinteren og våren blir det investert over 65 millionar kroner i verksemdene under Alexandra-paraplyen i Loen. – Det nye utsikts-anlegget på Hoven, Hotel Loenfjord og ikkje minst Alexandra Hotel går no framfor hovudsesongen gjennom store oppgraderingar og ombyggingar, seier direktør Richard Grov.