Saskia (20) måtte lære seg nødutgangene før hun fikk internett i studentboligen

– Oi, det lukter skikkelig ekkelt her! Her har sikkert ingen vært på lenge, sier nederlandske Saskia Kronenberg (20).

Hun står i branntrappen i en av studentblokkene på Fantoft i Bergen. Kronenberg har nylig flyttet hit, da hun som ledd av antropologiutdanningen er på utveksling ved Universitetet i Bergen.

Branntrappen er en av flere rømningsveier i bygget. De ble hun tvunget til å lære seg da hun flyttet inn.

På grunn av de mange brannutrykningene til studentboliger i Bergen i fjor, har studentsamskipnaden nå satt opp et brannkurs man må igjennom hvis man skal få koble seg opp på internettet i boligen. Og det må Kronenberg.

– Jeg er student, og i tillegg ikke fra Norge. Har jeg ikke internett, får jeg ikke kontakt med dem hjemme, sier hun.

Det var Studvest som først omtalte saken.

MÅ HA NETT: Utvekslingsstudentene Saskia Kronenberg fra Nederland og Saki Kiko fra Japan er avhengige av internett. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Brukte en million på falske alarmer

I fjor måtte studentsamskipnaden i Bergen punge ut med over en million kroner i bøter for falske alarmer. Totalt var det 120 utrykninger til bergenske studentboliger, de aller fleste falske alarmer.

FANTOFT: Studentboligene på Fantoft utgjør den største studentbyen i Bergen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Boligdirektør Stein Ove Halhjem i studentsamskipnaden Sammen, sier at de vil begrense de falske alarmene av to grunner. Det ene er økonomi, det andre sikkerhet.

– Vi hadde en hendelse med en brann på Fantoft i fjor. Da evakuerte ikke studentene bygget. Potensielt kan det ende opp i katastrofe, sier Halhjem.

Det er bedriften Teknisk Industrivern som har laget løsningen. Den fungerer slik at for å logge på internett for første gang, må du gjennom en spørreundersøkelse før du får tilgang til det åpne nettet – litt på samme måte som på gratisnettet til flyplasser.

Nå skal studentsamskipnaden rulle ut prosjektet på alle studentstedene de er på – Førde, Sogndal, Haugesund og Stord.

FORNØYD: Boligdirektør i Sammen, Stein Ove Halhjem, er svært fornøyd med den nye løsningen, som de har betalt «flere hundretusener for». Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Kjedelig test

Saskia Kronenberg og romkamerat Saki Kiko (20) fra Japan forstår at det har vært mange utrykninger til studentboligene tidligere.

– Studenter kommer ofte hjem seint og er fulle. Det er liksom det vi gjør, ser Kronenberg.

Kiko hadde selv aldri tatt testen hvis det ikke hadde vært nødvendig for å få internett.

– Den er kjedelig, og jeg måtte ta den to ganger fordi det var en feil, sier hun.

– Det er bra med en slik test, men den var kjedelig å gå igjennom. Jeg hadde aldri gjort det hvis ikke jeg ble tvunget til det. Så får vi se etter hvert om det har noe for seg, sier Kronenberg.