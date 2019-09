Sara (26) kan kuppe ordførerkjedet i ny storkommune

Dersom listetopp og mangeårig ordfører i Radøy, Jon Askeland, blir den første fylkesordføreren i Vestland fylke, rykker andrekandidaten Sara Sekkingstad opp som Senterpartiets kandidat til ordførervervet i den nye storkommunen Alver.

Etter mandagens valg ligger alt til rette for at 26-åringen skal suse inn på ordførerkontoret i Knarvik i Nordhordland.

Der erstatter hun i så fall hele tre ordførere: Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås, Øyvind Oddekalv (Ap) i Meland og nevnte Jon Askeland (Sp) i Radøy.

– Resultatet vårt er langt over det jeg hadde forventet. Jeg er overlykkelig, og jeg er klar til å ta på meg vervet – dersom det blir utfallet av forhandlingene, sier Sekkingstad til NRK.

– Skal bygge en ung kommune

På pulten ligger blomster hun har fått etter brakvalget mandag. Senterpartiet kapret 18,6 prosent av stemmene i Alver. Det gir ni mandater i kommunestyret.

Kun Folkebevegelsen nei til mer bompenger (FNB) er større, men finner neppe noen samarbeidspartnere.

Dermed er det opp til Senterpartiet å skaffe flertall, noe de trolig gjør sammen med Arbeiderpartiet, KrF og ett eller to partier til.

– Hva vil du si til de som vil hevde at en hadde trengt en erfaren ringrev til å styre i dette kaoset, spesielt nå etter en kommunesammenslåing?

– Nei, jeg tror ikke det. Vi skal bygge en ung kommune, og da er det kjekt å ha ungdommen med. Dessuten har jeg politisk erfaring selv om jeg er ung. Jeg har sittet to perioder i kommunestyret og én i fylkestinget.

Sekkingstad, som kan bli øverste politiske leder for 29.000 innbyggere, understreker at det blir viktig å bygge én kommune.

– Det er en utfordring i seg selv å bygge sammen tre kommuner med et nytt kommunestyre. Det er viktig å ta vare på lokalsentrene og styrke dem, og i tillegg høre på innbyggerne i utviklingen av den nye kommunen. Da tror jeg vi får det til.

SKAL FORHANDLE: Jon Askeland og Vestland Senterparti vil snakke med Ap, Sv og KrF. Askeland kan bli den første fylkesordføreren i Vestland fylke. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Forhandlinger for nye Vestland: – Ingenting er umulig

– Tiden får vise hva som skjer. Nå skal det forhandles, sier Jon Askeland.

Partiet hans har gjort et brakvalg i årets fylkes- og kommunevalg. I Hordaland har partiet tidligere samarbeidet med Ap, Sv og KrF, og det er akkurat disse partiene Askeland vil snakke med først.

– Det er nærmest en god skikk at man sonderer med de man har samarbeidet med før.

Askeland utelukker heller ikke et samarbeid med MDG – et annet parti som gjorde det stort under valget.

– Ingenting er umulig, ei heller et samarbeid med MDG. De har hatt veldig stor fremgang, og det er naturlig at klimastemmene må høres.

Samarbeidspartiene i dagens fylkesting har tirsdag forhandlet i mange timer med MDG og Venstre for å sikre et bredt flertall i nye Vestland fylke.

Samtalene vil fortsette utover i uken, får NRK opplyst tirsdag kveld. Både Askeland (Sp) og Geir Kjell Andersland (V) kaller samtalene for konstruktive, mens Natalia Golis (MDG) sier til NRK at forhandlingene er krevende.