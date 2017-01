Sanner lover ikke nye oppgaver

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fikk spørsmål om hvilke oppgaver en vestlandsregion kan vente seg i fremtiden, da han møtte de ledende aktørene i Vestlandsregionen under fylkesordføreren i Hordalands nyttårsmøte i dag. – Vi flytter ikke oppgaver for at forvaltningsnivået skal få mer å gjøre. Vi flytter dem hvis vi kan løse dem bedre for næringslivet og for innbyggerne, svarte Sanner.