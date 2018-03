Sandviken får bank av LSK

Etter ein times spel ligg Sandviken under 0–4 for Lillestrøm i LSK-hallen. Bergenslaget tapte 0–1 for Kolbotn i Toppseriens første runde, og styrer mot eit nederlag for den regjerande seriemeisteren. Lillestrøm knuste Vålerenga 5–0 på bortebane i sin opningsrunde.