Samlet 500 frivillige

Tirsdag kveld samlet arrangøren rundt 500 av de totalt 1500 frivillige til sykkel-VM i Bergen til en gjennomgang av oppgavene de får under arrangementet i midten av september. – Vi er stolte og ydmyke over å ha fått med oss alle disse flotte menneskene. Det er mange oppgaver som skal løses, men det aller viktigste er å være et godt vertskap når vi får hele verden på besøk, sier Eli Orre, administrativ direktør for sykkel-VM i Bergen.