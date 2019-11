Samlar seg om Vestlandsbudsjettet

Samarbeidspartia Sp, KrF, SV, MDG, V og Ap er vorte samde om prioriteringane i budsjettet for nye Vestland fylke. – I dette budsjettforslaget klarar me å både kutta utgiftene, samstundes som me satsar på skule, klima og frivillig arbeid, står det i pressemeldinga.