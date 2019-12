Privatskular har berre fått halvparten av det dei skulle til spesialundervisning

Private og offentlege vidaregåande skular i Hordaland skulle få like mykje i støtte til spesialundervisning. No innrømmer fylket at dei private berre har fått halvparten, og ber skulane sende dei ei rekning på 2,6 millionar kroner.