Sa nei til samarbeid

Aurland kommune har sett ein midlertidig stoppar for eit samarbeid med Lærdal og Årdal, skriv Sogn Avis. Det låg eit framlegg på bordet om at Årdal skulle bli vertskommune for barnevernet, Aurland for brannvernet og Lærdal for plan- og byggesaker. Både Lærdal og Årdal sa ja til dette, men i Aurland sitt kommunestyre røysta dei i går nei til dette. Aurland kjende seg overkøyrde, skriv avisa.