Sa ja til kjøpesenter - får kjeft

To byråkrater i kommunens byggesaksavdeling har gitt en utbygger lov til å bygge kjøpesenter på Haukås i Åsane uten å informere verken byråd, fylke, fylkesmann eller vegvesen. – Dette hadde jeg aldri trodd kunne foregå, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti til BA. Tryti varsler at hun vil til bunns i hvordan dette kunne skje.