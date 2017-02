Rykket ut til tørrkoking

Brannvesenet rykket ut til en bolig på Hjellestadvarden like etter klokken 14. En brannalarm via et vaktselskap var utløst. Det viste seg at det var en panne som hadde kokt tørr på en komfyr. Ingen personer var hjemme. Boligen blir nå tømt for røyk.