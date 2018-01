Rykket ut med store styrker

Politiet sendte ut mellom seks og syv patruljer til det de trodde var en eksplosjon i Kanalveien. Det viste seg å være et pulverapparat som hadde eksplodert, men operasjonsleder Lars Geitle sier at det er viktig å ta slike meldinger på alvor. – Vi kan aldri være helt sikre, og når eksplosjonen i tillegg var i nærheten av en gassleverandør er det best å være på den sikre siden.