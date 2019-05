Rykket ut med store brannmannskaper

Brannvesenet i Bergen rykket ut med store mannskaper til Vetrlidsallmenningen ved Fløibanestasjonen i sentrum i 17-tiden etter melding om røyk i et bygg. Det viste seg å ikke være brann på stedet. Stedet er et såkalt brannsmitteområde, som vil si at det er regnet som spesielt brannfarlig.