Rykker ut til mulig brann i biler

Nødetatene rykker ut til melding om at det brenner i tre biler i nærheten av et hus i Skipanesvegen på Hjellestad i Bergen. – Vi har ikke kommet frem ennå, men innringer sier at det brenner i tre biler, sier operasjonsleder Morten Kronen ved Vest politidistrikt.