Rykker ut for å redde fugl

Brannvesenet rykker ut til Årstadveien etter meldinger om en fugl som sitter fast i et vindu. – Vi har sendt to menn opp, så får de se hva de kan få gjort for å hjelpe den, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.