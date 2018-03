Rykka ut til hundeslagsmål

Politiet har rykka ut til Ortuvannet i Fyllingsdalen der det var meldt inn at tre hundar slåst. Ein hund skal ha bite to personar og ein annan hund. – Eigar av hunden som beit er på staden, og har opplyst at han skal avlivast, fortel operasjonsleiar Terje Magnussen. Det er uklart om personane som vart bitne er skadde.