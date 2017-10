Ryk frå kledning på hus

Brannvesenet er no i Mabbursvegen i Fjell, der det kom meldingar om røykutvikling frå eit hus. – Det viser seg at det kom røyk frå kledningen på huset, og vi heldt no på å kjøle ned og finne årsaka til røyken. Det er ikkje sett opne flammar, og vi har no kontroll på staden, seier vaktkommandør Ole-Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.