Rygga på fotgjengar på ferje

Ein mann i 20-åra er tiltalt for brot på vegtrafikklova etter ei påkøyrsle om bord på ferja MF Nordfjord for to år sidan. Ifølgje tiltalen fekk ei kvinne omfattande brotskadar då han rygga over henne. Sogn og Fjordane tingrett har sett av ein dag i byrjinga av mai til rettssaka.