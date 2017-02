Rydda i Sandviksveien

I Sandviksveien er vegen rydda og opna, etter at ein bil køyrde inn i ein husvegg måndag ettermiddag. Politiet opplyser at det framleis kan henge igjen litt kø. Sjåføren av bilen, ei kvinne i 40-åra, er sendt til legevakt for sjekk.