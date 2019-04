Russen fjernet sex-knuter

Russen i Hordaland har fjernet to av fjorårets knuter, skriver BA. Den ene var å ha sex med syv forskjellige personer på syv dager, den andre å ha sex på skolens område. – Vi har fjernet dem fordi de fikk mye oppmerksomhet. De er litt grove og vi tenkte at det var like greit å ta dem bort, sier russepresident i Bergen, Benjamin Bjordal.