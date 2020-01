Russ (19) tiltalt for å spre jødehat og Hitler-hyllest på Instagram

– Dette er et rettsområde som er prioritert og som Riksadvokaten har gitt uttrykk for at vi skal ta alvorlig, sier politiadvokat Linn Mari Søfteland i Vest politidistrikt.

Det var under russetiden våren 2019 at 19-åringen fra Bergen ifølge politiet skal ha publisert flere rasistiske poster på en russebuss-konto på Instagram.

Kontoen skal ha hatt over åtte tusen følgere på det aktuelle tidspunktet. Politiet fikk nyss om saken etter tips fra følgere.

«Hitler viser vei»

Blant annet skal han ha lagt ut to bilder av personer som gjorde nazihilsen, og det skal ha vært tegnet hakekors på bildene. På et av bildene skal det også ha vært skrevet «Fuck jøder».

19-åringen skal også ha publisert en sangtekst om gassing av jøder med budskapet «Hitler viser vei», hvor han selv skal ha kommentert: «Dette er det beste».

Nå er den tidligere russen tiltalt for å ha fremsatt diskriminerende og hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185.

Samarbeider med politiet

– Tiltalte har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Han har samarbeidet med politiet og gir uttrykk for at ikke har slike holdninger, sier politiadvokat Søfteland.

Også de andre på russebussen har overfor politiet tatt avstand fra den type holdninger.

19-åringen var angivelig den som postet mest på russebuss-kontoen. Han skal ha forklart til politiet at postene ble lagt ut mens han var ruset av alkohol.

Det skal også være bakgrunnen for at tiltalte nekter straffskyld.

– For enkelt å skylde på fylla

Selvpåført rus er slett ingen formildende omstendighet, sier politiadvokaten.

– Dette er klart støtende ytringer. Å si at fylla har skylda blir litt for enkelt, sier Søfteland.

Rettssaken mot 19-åringen finner sted i Bergen tingrett 26. mai. Tingretten har oppnevnt advokat Bertil Christian Hast Rønnestad som forsvarer for den unge mannen.

Rønnestad sier til NRK at han ikke kjenner detaljene i saken og derfor ikke ønsker å kommentere tiltalen på det nåværende tidspunkt.

RYSTET: Julie Grindbakken, kjent fra «Paradise Hotel», var rystet over det som ble publisert på russebussens Instagram-konto. Foto: Xueqi Pang / NRK

Brudd på rasismeparagrafen straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år.

Grindbakken: – Må ha sovet i historietimen

En av de som reagerte sterkt på det som ble lagt ut på russebussens Instagram-konto, var kjendisblogger Julie Grindbakken, mest kjent fra «Paradise Hotel» på TV3. BT fortalte i mai at hun selv hadde lagt deler av innholdet ut på sin profil for å gjøre folk oppmerksom på hva som foregikk.

Hun er svært glad for at påtalemyndigheten har tatt tak i saken.

– Jeg er virkelig lei meg for at vi ikke er kommet lenger nå i 2020. Mon tro om disse her sov seg gjennom historietimene. Nå får de forhåpentligvis se at slikt får konsekvenser. Jeg håper de lærer, sier Grindbakken til NRK.