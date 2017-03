Rusa båtførar låg over roret medan båten styrte mot land

Politiet fekk sundag ettermiddag melding om ein livlaus person som låg over roret, tilsynelatande livlaus, på ei 24 fot lang plastsnekke sør for Austevoll i Hordaland.

Det var ei passerande ferje som melde frå til politiet.

Redningsskøyta Simrad Færder fekk melding frå Hovudredningssentralen og sette fart mot båten.

– Då me kom fram var båten i drift og hadde kurs rett mot land. Føraren hadde sovna og var ute av stand til å føra båten. Me prøvde å få kontakt ved hjelp av horn, men mannen var ute av stand til å oppfatta lydsignala, fortel skipper Thomas Høiseth.

Det var BA som først omtala saka.

– Kunne blitt stygt

Skipperen anslår at båten var 150 meter frå land då redningsskøyta la seg opp på sida av båten. Ein mann frå redningsskøyta tok seg over i plastsnekka og fekk stansa motoren.

– Me måtte streva for å avverja situasjonen i tide. Båten heldt 6 knop og i den farten er ikkje 150 meter så mykje, seier Høiseth.

– Det er ein del ferjetrafikk og ein del straum i området. Eg er glad for at me kom fram då me gjorde det. Det kunne sett ordentleg stygt ut viss båten hadde treft land.

Redningsmannskapet prøvde i lang tid å få kontakt med føraren, før dei kontakta ambulansebåt for å sjå bort frå at episoden var relatert til mannen sin helsetilstand.

– Nesten livlaus

Skipperen og mannskapet slepte den eldre båten klar av land og fekk fortøydd han ved næraste kai. Mannen blei overlevert politiet.

– Han var sterkt rusa, nesten livlaus. Han var ikkje i stand til å føra båten, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Morten Kronen.

Den rusa havaristen blir teken med til legevakt for avlegging av blodprøve før han blir overlevert lensmannen på Austevoll. Mannen blir meldt for promillekøyringa

– Det er godt det er rolege vêrtilhøve. Viss ikkje kunne dett gått verkeleg ille, seier Kronen.