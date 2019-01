Rumensk trailersjåfør ville smøre svingskive med snø – manglet penger til olje

– Dette er en gjenganger. Sjåførene har omtrent ikke penger til smøring og kjettinger. Nesten alt de må bruke penger på, må de ta fra egen lønn, sier Dag Rykkje i Statens vegvesen.

Under en kontroll på E134 ved Seljestad i Hordaland kom Rykkje over semitraileren. Han forteller at kjøretøyet, som skulle frakte gamle traktorer til Romania, ikke var rustet til å kjøre på glatt føre.

– Semitraileren hadde problemer med å komme seg opp på kontrollplassen og spant flere ganger.

– LIVSFARLIG: Tørr svingskive er spesielt farlig på glatt vegbane. Grunnen er at friksjonen mellom trekkvogn og tralle blir så stor at trekkvognen helst vil gå rett fram uten å svinge, forteller Rykkje. Foto: Statens vegvesen

Manglet penger – ventet 17 timer på kollega

Kjøretøyet viste seg å ha slitte sommerdekk på tilhengeren og så tørr svingskive at det hadde problemer med å svinge.

Rykkje forteller at føreren fikk beskjed om å smøre svingskiven.

– Han hadde ikke penger til smøring, men foreslo å smøre med snø i stedet.

Semitraileren fikk dermed kjøreforbud og ble stående på Seljestad i 17 timer mens føreren ventet på en kollega som kom med smøring. I tillegg måtte føreren legge på fire kjettinger før han fikk kjøre videre.

Sikret gamle traktorer med slitte stropper

Men manglende smøring og slitte sommerdekk var ikke de eneste problemene. Kjøretøyet som var lastet med gamle traktorer, hadde flere slitte surrestropper som ikke tålte belastning.

SLITTE STROPPER: Disse stroppene var den tunge lasten sikret med. Foto: Statens vegvesen

Føreren fra Romania var ikke den eneste som ble stoppet i kontrollen på Seljestad. Til sammen fikk 16 kjøretøy bruksforbud på grunn av skriftlige mangler.

I tillegg ble det skrevet ut syv bøter. To på grunn av dårlige dekk, to for overlast, to for manglende autopassavtale og ett for manglende førerkort.

– Flere mangler kunnskap

Rykkje forteller at han ser en tendens med mange utenlandske kjøretøy og førere som er for dårlig forberedt til å kjøre over fjellovergangene på vinteren.

– Mange førere mangler kunnskap når det gjelder å legge på kjettinger. Denne rumenske føreren brukte for eksempel mellom tre og fire timer på å få på fire kjettinger.

NRK har vært i kontakt med eieren av transportselskapet. Han hevder de vil sørge for å være bedre forberedt neste gang.

– Det ordnet seg heldigvis til slutt, og så må vi ta lærdom av dette. Vi kjører jevnlig i Norge og skal være forberedt på vinterføret, sier en representant fra selskapet.