Røykutvikling på trampolinepark

Tre personer har fått tilsyn av lege etter at det var kraftig røykutvikling på et bygg på Kokstad lørdag formiddag. Bygget huser blant annet en trampolinepark. 84 personer ble evakuert. Røyken skyldtes brann i en søppeldunk i et av rommene i bygget.