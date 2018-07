Røyknedslag fra pipe på Møhlenpris

Brannvesenet rykket ut til et hus i Welhavens gate i Bergen etter at det var meldt om røyk fra et ildsted. Det viste seg å være røyknedslag fra en pipe. Noen har fyrt i peisen i 1. etasje. Røyken kom ut i 4. etasje i stedet for å følge pipen helt opp. Ikke et uvanlig fenomen i sterk varme ifølge brannvesenet.