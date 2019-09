Røyk frå parkeringshus

Naudetatane er nett komne fram til Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen der det kjem røyk frå tredje etasje i eit parkeringshus. Operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt seier at dei ikkje veit endå om røyken skuldast brann, men at dei no jobbar med å finna ut av det.