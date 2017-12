Rossignol og Dale blir ett selskap

Hovedeieren i det franske selskapet Rossignol, Altor, har kjøpt Dale of Norway. I en pressemelding skriver administrerende direktør Hilde Midthjell (bildet) at oppkjøpet styrker begge bedriftenes posisjon i klesmarkedet. Dale of Norway vil beholde sitt merkenavn og norske særpreg.