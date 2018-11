Tankskipkollisjonen har vært en stor påkjenning for besetningen på KNM «Helge Ingstad». Én har fortalt om at halve lugaren hans ble revet bort og knust, og mange opplevde vanninntrengingen.

Sjøforsvaret skjermet besetningen for media da de tirsdag formiddag kom tilbake til Haakonsvern etter noen dager hjemme. På dagens pressekonferanse fortalte marinesjef Rune Andersen at hendelsen har gått hardt inn på enkelte.

Han trakk frem dem som opplevde skadene på nært hold, og dem som var på broen og styrte fregatten da de kolliderte.

– Det er noen i besetningen som har hatt en vanskeligere opplevelse enn andre. Det kan være dem som var nære der skadestedet skjedde, og det kan være dem som er på bro, sier Andersen.

VÅKNET AV ROP: Knut Sander Blakkestad (20) våknet av risting og høye rop. Da han åpnet gardinene rundt køyene, så han vann på gulvet.

– Har oppnådd svært gode resultater

Han benyttet også anledningen til å skryte av dem som var om bord da fregatten natt til torsdag traff «Sola TS» i Hjeltefjorden.

– Dette er en besetning som samlet sett har oppnådd svært gode resultater, både i operasjoner, øvelser og treningssituasjoner, både i utlandet og hjemme, sier Andersen.

Det har tidligere vært opplyst at besetningen raskt skal ut igjen på seilas, men Andersen varsler at Forsvaret også fremover vil fokusere på oppfølging etter ulykken.

– Oppfølging av besetningen på KNM «Helge Ingstad» er fortsatt en hovedprioritet for oss. De kommer tilbake hit nå i formiddag, for å fortsette bearbeidelsen av hendelsen, med tett oppfølging av det støtteapparatet som vi har på plass. Det vil være en gradvis prosess, hvor det å holde dem sammen som et team, og som en besetning, fortsatt er høyt prioritert, sier Andersen.

Neste mandag er det 16 år siden KNM Orkla kom i brann nord for Ålesund. Kl 0657 sendte vi Mayday-melding på VHF kanal 16... Publisert av Pål Skorge Mandag 12. november 2018

«Det handler om mennesker»

Pål Skorge, skipssjef på KNM «Orkla», som brant i 2002, går i et åpent Facebook-innlegg ut med støtte til mannskapet som forliste i Øygarden.

«Det handler om mennesker», skriver Skorge, og fastslår at det viktigste etter ulykken er at 137 familier har fått sine kjære vel hjem.

«Det var ingen selvfølge på KNM Orkla, ei heller på KNM Helge Ingstad», skriver den tidligere skipssjefen.

I FERD MED Å SYNKE: Slik ser fregatten ut tirsdag morgen, etter at flere av wirene den var festet med røk. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Psykologer, leger og prester

Forsvaret har et støtteapparat som regelmessig trener på oppfølging etter slike hendelser. Det er et stort støtteapparat, som ivaretar hele besetningen på KNM «Helge Ingstad», forteller Andersen.

– Det er en relativt bredt sammensatt gruppe, med en kjerne av psykologer, leger og prester. Støttegruppen håndterer hvordan de ulike i besetningen trenger ulik oppfølging individuelt, men følger også opp besetningen som helhet, sier han.