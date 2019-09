Romsterte i leilegheit

Nygårdshøyden: Ei kvinne vakna av at to personar romsterte i leilegheita i 04-tida. Personane forlét staden. Ein kvinne i 20-åra er arrestert. Politiet leitar etter den andre, som skal vere ein ung mann, seier operasjonsleiar Per Algerøy.