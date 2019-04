Rolig for Røde Kors

Hordaland Røde Kors melder om en svært rolig påske. «Det siste døgnet har Røde Kors Hjelpekorps i Hordaland bistått på 8 småskader i fjellet. Så langt i påsken har vi bistått på 35 skader og 11 oppdrag for AMK og politiet. Dette er godt under skadestatistikken for de siste årene», skriver de i en pressemelding.