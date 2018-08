Roe om EM: – Over all forventning

Martin Roe er godt nøgd med 6.-plassen i tikamptevlinga, og meiner plasseringa er over all forventning. Han trekk fram diskostevlinga som den største nedturen for hans del. – Diskosøvinga er den eg er mest nervøs for. Men ein liten bom kjem nesten alltid, så det må ein berre ta med seg.