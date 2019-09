Rødt optimistiske om samarbeid

Rødt har sittet i styremøte i kveld for å diskutere et mulig samarbeid med et Ap-styrt byråd i Bergen i neste periode. – Vi vil være med videre i forhandlinger, hvis det politiske klimaet tillater det. Vi er positive og har en lang liste saker vi vil diskutere, sier førstekandidat Sofie Marhaug. Partiet ønsker en samarbeidsavtale, og vil ikke sitte i byråd selv.