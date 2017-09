Rødt mer enn doblet i Bergen

De siste tallene fra Bergen viser at SV ligger an til 9 prosent i Bergen, når 95 prosent av stemmene er talt opp klokken 00:58. Samtidig var det jubel og god stemning på Venstres valgvake (bildet), da de gikk over sperregrensen. Her er de siste tallene: R 2,8 (+1,6), SV 9,0 (+2,6), Ap 24,5 (-1,1), Sp 4,1 (+2,1), MDG 4,4 (+0,4), KrF 4,1 (-1,6), V 5,2 (-1,6), H 31,7 (-1,9), Frp 12,7 (-0,5).