Rodrigo meiner gatekunsten redda han. No målar han gigantverk midt i Bergen

Bergen kommune laga i 2015 ein handlingsplan for grafitti og gatekunst i byen.

Hovudmål: Bergen skal vera eit toneangivande senter for graffiti som uttrykksform, både i norsk og nordisk samanheng. Premissane for arbeidet med graffiti og gatekunst skal styrast av uttrykka si visuelle og uttrykksmessige eigenart. Fokuset ligg på å styrka vilkåra for graffiti og gatekunst som moderne, urbane uttrykk, og argument for at dette er viktige identitetsbyggarar og sentrale bidrag til utforminga av urbane byrom.

Planen har tre strategiar:

Auka synleggjering av graffiti og gatekunst som estetiske uttrykk, både på profesjonelt- og amatørnivå

Kompetanseheving, auka internasjonalt samarbeid og styrking av lokale nettverk innan uttrykka graffiti og gatekunst

Ivaretaking av estetiske omsyn i arbeidet med fjerning av uønska graffiti, og tilrettelegging for god dialog mellom kommune og graffitimiljø

Kjelde: Bergen kommune og motveggen.no