Røde Kors mottok pris fra Solberg

Under lørdagens Nattvandring for FNs bærekraftsmål mottok Røde Kors Ungdom Folkets pris for FNs bærekraftsmål. Organisasjonen vant for sitt arbeid med unge i sårbare livssituasjoner. Statsminister Erna Solberg delte ut prisen.