Robin (21) omkom i ulykken i Åsane

Rundt klokken 22 søndag kveld kjørte en personbil med seks personer av veien på Ervikveien i Åsane i Bergen.

En person ble erklært død på stedet, mens to andre ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus med alvorlige skader.

Nå har politiet offentliggjort navnet på den omkomne, i samråd med familien.

Det var 21 år gamle Robin Erstad Rødlyng som døde i ulykken.

– Jeg kommer til å savne deg kompis, du vil alltid ha en plass i hjertet mitt, skriver en venn av avdøde på Facebook.

Sjåføren stakk fra stedet

Tidligere i dag kom det frem at en 18 år gammel mann innrømmet å ha kjørt bilen og at han stakk av fra ulykkesstedet sammen med to andre passasjerer.

De ble funnet i nærheten av ulykkesstedet.

Nå har alle tre blitt avhørt av politiet, og er siktet for å ikke ha hjulpet de skadde.

– Basert på avhørene har vi en formening om hendelsesforløpet, sier politiadvokat Thomas Arntsen ved Vest politidistrikt.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan det går med de to som ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet har ikke noen opplysninger om dette, og tidligere i år sluttet Helse Vest å opplyse om tilstanden til personer som blir utsatt for ulykker.

ALVORLIG: Politiadvokat Thomas B. Arntsen sier det er ulovlig og svært alvorlig å forlate en ulykke der flere ligger alvorlig skadet igjen. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Mistenker høy fart

Politiet har sikret blodprøver av de tre som stakk av, og forteller at de ikke utelukker ruskjøring.

– Vi mistenker at høy fart har vært inne i bildet. I tillegg har ruspåvirkning vært et tema. Nå avventer vi svar på blodprøvene, sier Arntsen.

– Har noen av de avhørte erkjent å ha vært ruspåvirket?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Politiet undersøker også om flere av de seks personene kan ha sittet usikret i bilen.

– Det var flere personer i bilen enn den er registrert for, så det regnestykket går ikke opp. Dermed må minst en av personene ha vært usikret, sier Arntsen.

DØDSULYKKE: En ung mann ble erklært død på stedet da en bil med seks personer kolliderte på Ervikveien i Åsane i Bergen søndag kveld. To personer ble hardt skadd. Foto: 03030-tipser

– Han tar det tungt

Kaj Wigum forsvarer den 18 år gamle sjåføren. Han bekrefter til NRK at hans klient erkjenner de faktiske forholdene.

Politiet utelukker ikke at siktelsen mot sjåføren kan bli utvidet.

– Det er ikke aktuelt å gjøre det i dag, men det er et tema vi vil komme tilbake til, sier Arntsen.

En 17 år gammel gutt har også innrømmet i avhør å ha stukket av fra stedet, sier forsvarer Torbjørn Sognefest til NRK.

– Han erkjenner de faktiske forhold, og vil samarbeide med politiet. Med tanke på hans alder og utfallet i ulykken, tar han det hele tungt.

Den tredje personen som stakk av har takket nei til å få oppnevnt en forsvarer.

De tre er siktet etter vegtrafikklovens paragraf 12, som pålegger folk å hjelpe dem som er kommet til skade i trafikken.

Plikter ved trafikkuhell Ekspandér faktaboks Utdrag fra Vegtrafikklovens paragraf 12: Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede. (...) Har trafikkuhell medført død eller skade på person og skaden ikke er ubetydelig, skal de som er innblandet i uhellet, sørge for at politiet snarest mulig blir underrettet om uhellet. Før politiet kommer til stede etter slikt uhell, skal de som er innblandet, ikke forlate stedet uten at det er nødvendig eller politiets samtykke er innhentet. Må en som er innblandet i et uhell som nevnt, forlate stedet, skal han snarest underrette politiet om sin befatning med uhellet og om navn og adresse.

To satt fastklemt

Vegard Sletten var den tredje bilisten som kom til ulykkesstedet. Han mener at han kom kun minutter etter at ulykken fant sted.

– Jeg kom til stedet omtrent samtidig som nødetatene og så at de straks begynte med livreddende behandling av en person som lå i veibanen.

Han forteller at to andre personer satt fastklemte inne i bilen, og at brannvesenet måtte skjære dem ut.

Ifølge et øyevitne som Sletten snakket med på stedet, hoppet tre personer ut av kjøretøyet like etter kollisjonen. De begynte å løpe vekk fra stedet, og den eldre mannen skal ha forsøkt å stanse dem.

De tre ble funnet av politiet natt til mandag, i gangavstand fra ulykkesstedet.