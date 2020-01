Etter avslag på sin asylsøknad fikk Bheki Dlamini (36) beskjed om å forlate Norge innen nyttårsaften. Så bestemte Politiets utlendingsenhet at Dlamini skulle få bli i landet i to nye måneder, til han hadde fått prøvd sin sak i rettsapparatet.

Nå vil flertallet i bystyret i Bergen kreve at 36-åringen, som kom til Bergen i 2015 gjennom studieprogrammet Students at risk, får asyl i Norge.

Stort politisk engasjement

Dlamini sin kamp har skapt stort engasjement, også i det politiske miljøet i Bergen. Byrådsleder, ordfører og byråder fra Ap har gått ut med støtteerklæringer til demokratiforkjemperen.

I dag går Eira Vilde Garrido i SV på talerstolen i Bergen rådhus. Der vil hun kreve at Utlendingsnemnda (UNE) anerkjenner Dlamini sitt swazilandske statsborgerskap.

I forslaget fra SV krever også bystyret at UNE skal gi Dlamini politisk asyl. I tillegg forplikter Bergen seg til å følge opp og legge press på saken.

– Vi kan ikke gi ham politisk asyl, men vi kan vise støtte fra det høyeste politiske hold i Bergen. Om saken går gjennom, viser det at kommunen støtter en etisk viktig sak, sier Garrido.

VISER STØTTE: – Bheki er en bergenser, og da er bystyrets hall et rett sted å vise støtte, sier Eira Vilde Garrido i SV. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Nektet opphold fordi han har to pass

Dlamini er fra Swaziland, som er det siste absolutte monarkiet i Afrika. I 2018 endret den eneveldige kongen Mswati III, formelt navn på kongeriket til Eswatini.

Dlamini var leder av ungdomsgrenen av partiet People's United Democratic Movement (PUDEMO).

Politiske parti er forbudt i landet og Dlamini satt nesten fire år i fengsel, før han flyktet til Sør-Afrika i 2014. Der skaffet han seg en falsk fødselsattest og deretter et gyldig sørafrikansk pass. Dette gjorde han for å verne seg mot myndighetene i hjemlandet.

Men det samme passet som reddet ham er det som har skapt problemer for ham i Norge.

Da NRK ba om et intervju med UNE om saken like før nyttår, svarte UNE at en enstemmig nemnd har konkludert med at Dlamini sin forklaring om passet ikke er troverdig.

Frp: – Problematisk

Tidligere denne måneden stilte Ap, SV og Rødt på en markering for Dlamini i Bergen. Også Høyre sier at er positive til den symbolske støtteerklæringen. Dermed sikrer de trolig flertall i bystyret.

– Som menneskerettighetsby må vi slå ring rundt en som driver en kamp for menneskerettigheter utenfor landets grenser, sier Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre sin bystyregruppe.

Frp vil derimot ikke støtte forslaget. Gruppeleder Marte Monstad mener det er prinsipielt vanskelig å ta stilling til en sak som er vurdert av UNE.

– At vi som kommune skal involvere oss i en sånn enkeltsak og kreve at noen skal få innvilget opphold, synes vi er problematisk.

STØTTER IKKE FORSLAGET: Frp sin gruppeleder Marte Monstad, sier Frp ikke vil støtte forslaget i bystyret. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Dlamini skal selv møte opp på rådhuset i dag. Der blir han trolig vitne til at byen formelt stiller seg bak hans kamp for å få bli.

– Det får meg til å føle meg hjemme. Bergen har gitt meg så mye, og jeg er svært ydmyk.

Møter utlendingsnemnda i retten

Dlamini har saksøkt UNE for å få gjort utsendelsesvedtaket ulovlig. I slutten av februar møter han UNE i Oslo tingrett.

Hans advokat har bedt politiet om å overlevere en kopi av passet til Dlamini til Sørafrikanske myndigheter. Etter alt å dømme vil de da finne ut at opplysningene er falske, og annullere statsborgerskapet hans.

Dersom Dlamini bare blir stående med ett gyldig statsborgerskap i Swaziland, mener både han og hans advokat at UNE må vurdere spørsmålet om tilknytning på nytt.

MØTER UNE I RETTEN: Dlamini og hans advokat møter UNE i Oslo tingrett i slutten av februar. Foto: Even Norheim Johansen / NRK