Risikerer ny smell for sykkel-VM

Norges Cykleforbund (NCF) risikerer å få en ekstraregning på 53 millioner kroner, melder VG. Bakgrunnen er en avtale mellom NCF og arrangørselskapet Bergen 2017 AS. I avtalen blir ansvaret for å betale en avgift på 70 millioner til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) lagt til arrangørselskapet. Men avtalen ble ikke behandlet på generalforsamlingen, og er dermed ugyldig. Dermed kan det bli aktuelt at pengene Bergen 2017 AS allerede har overført til UCI skal tilbakebetales.