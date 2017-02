Riksvei 13 stengt ved Deildo

Riksveg 13 blir stengt ved Deildo like sør for Lofthus i fem uker fra og med natt til mandag. Et nytt fjellparti skal sprenges vekk i forbindelse med rassikringsarbeid. Det blir satt opp skyssbåt mellom Lofthus og Børve, samt flere ferjeavganger mellom Kinsarvik og Utne.