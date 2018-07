Rhodosturistar til Sverige

Alle Rhodos-passasjerane frå Bergen og Stavanger vert flogne til Arlanda i Sverige i natt. Det opplyser Siri Røhr-Staff, som er informasjonssjef i Ving. Selskapet har omprioritert flygingar, og dei har også leigd inn fly frå andre selskap for å få dei skandinaviske turistane heim. Ving arbeider med å få på plass skyss vidare til Vestlandet. – Det viktigaste for oss er at ingen skal overnatta på flyplassar eller overfylt hotell ei natt til, seier Røhr-Staff. Det vert også sett opp eit eige fly til Oslo seinare i natt.