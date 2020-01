Returnerer til Tromsø

Brann er enige med TIL om en overgang for Ruben Yttergård Jenssen. Partene ble enige sent fredag kveld, melder BT. Tidligere denne uken ble det meldt at en byttehandel var inngått mellom klubbene, der Brann får Tromsø-finnene Robert Taylor (25) og Onni Valakari (20) i retur. Ifølge BT gjenstår det en enighet om de personlige betingelsene. Også Bodø-Glimt ønsker seg sistnevnte.