Rettssak om gondolerstatning

Erstatningskravene for 18 av grunneierne som har nektet å få en gondoltrasé lagt over husene sine i Voss, skal avgjøres av Bergen tingrett. – Vi har tatt dette skrittet fordi vi mener det er nødvendig med fortgang, slik at byggingen av den nye gondolbanen kan starte, sier advokat Stig Harris til Bergens Tidende.