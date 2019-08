Ren luft, bedre kollektivtransport og lite kriminalitet – slik vil folk ha det i byene sine

Bompengeopprøret har gitt Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) stor oppslutning på meningsmålinger de siste månedene.

Det har til og med ført regjeringen ut i en bompengekrise , som ikke nødvendigvis er over enda .

Men all oppmerksomheten rundt bompenger til tross – det er helt andre ting enn bilkjøring folk i byene er mest opptatt av. I alle fall ifølge undersøkelsen «Bedre byer», som rådgivningsselskapet Rambøll har laget.

Her kommer det frem at folk flest mener et godt kollektivtilbud, boliger til fornuftige priser, ren luft, god eldreomsorg og tilgang til grøntarealer er de viktigste faktorene som gjør en by bra å bo i.

– Dette gir spennende innsikt som vi alle kan bruke til å diskutere hvordan vi kan løse utfordringer og bidra til bedre og bærekraftige byer, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Ren luft og kollektivtrafikk

I undersøkelsen har deltakere fra hele landet blitt spurt om å ta stilling til 31 ulike faktorer som kan påvirke hvor attraktiv en by er å bo i.

På denne måten har selskapet forsøkt å su noe om hva som gjør en by bra, og hvordan byene kan bli bedre.

Resultatene er presentert i egne rapporter for flere av de største byene i landet.

– I storbyene er det i stor grad de samme tingene som går igjen, men med noen nyanser, sier Thunes.

I Oslo er offentlig transport det viktigste punktet for 85 prosent av deltakerne. Offentlig transport kommer også godt ut på spørsmål om dette er noe byen leverer godt på. Til sammenlikning har kun 38 prosent svart at det er viktig at det er lett å komme seg rundt med bil.

I Stavanger mener 58 prosent at ren luft er det viktigste saken politikerne bør prioritere i fremtiden.

I Drammen er mener deltakerne at byen leverer bedre enn forventet på sports- og kulturtilbud. Det er også fornøyde med at det er enkelt å bevege seg rundt til fots.

I Kristiansand er gode arbeidsmuligheter og nærhet til naturen det viktigste for innbyggerne. Samtidig mener de byen har en jobb å gjøre for å sikre innbyggerne mot naturkatastrofer.

For befolkningen i Tromsø er det nærhet til naturen som trekkes frem som viktigst. Som i alle byene er de opptatt av boliger til rimelige priser, men kun fem prosent mener at de har det i dag.

I Bergen er trygghet, ren luft og et godt kollektivtilbud på topp. 80 prosent av deltakerne har trukket frem både ren luft og et godt kollektivtilbud som viktige faktorer.

Til sammenlikning har bare 44 prosent svart at det er viktig å komme seg enkelt rundt med bil.

– Dette viser at bergenserne ønsker seg det samme for Bergen som vi gjør, sier byråd for klima, miljø og næring i Bergen, Julie Andersland (V).

FORNØYD: Byråd Julie Andersland (V) mener rapporten gir et nyttig innblikk i hva som er viktigst for folk. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Reneste luften på 15 år

Samtidig har deltakerne svar på hva de mener er det viktigste politikerne bør prioritere fremover.

I Bergen er offentlig transport og ren luft helt i toppen. At det skal være enkelt å komme seg rundt med bil er ikke med på topp 10-listen.

Andersland ser på det som et tegn på at det finnes viktigere ting enn bompenger i denne valgkampen.

– Vi vet at bompenger er en viktig sak for en del bergensere, men det som er interessant med denne undersøkelsen er at den viser at ren luft og et bedre kollektivtilbud er viktigere for mange flere.

Hun trekker frem at Bergen de siste årene har fått ned klimagassutslippene, og at byen har den reneste luften som er målt på 15–16 år.

– Hvis vi skal fortsette den grønne kursen, kan vi ikke få en ny allianse som bare vil bidra til mer trafikk og mer forurensning, sier hun.

IKKE OVERRASKET: Trym Aafløy i FNB sier det ikke er noen konflikt mellom resultatene i undersøkelsen og partiet sin kamp mot bompenger. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

FNB: – Ingen konflikt med oss

Toppkandidat i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Bergen, Trym Aafløy, har fått stor oppslutning for sin kamp for bilister og mot bompenger.

Han avviser at svarene i undersøkelsen går på akkord med hans egen hjertesak.

– Jeg mener dette er gode svar. Det er ikke overraskende at mange er opptatt av både kollektivtrafikk og ren luft. Det er vi i FNB også, sier han.

– Men det er vel en konflikt mellom biltrafikk og ren luft i Bergen?

– Jeg ser egentlig ikke noen konflikt. Bomstasjonene vi først og fremst vil ha bort, er de som er plassert ute i bydelene, som gjerne er femten kilometer utenfor sentrum, svarer Aafløy.

Mindre fornøyd

I tillegg til å svare hva som er viktigst for dem, har deltakerne svart på hvilke av disse egenskapene som best kjennetegner deres egen by.

Dermed kan man se et gap mellom hva innbyggerne ønsker, og hvordan de mener det er i dag.

FLERE RAPPORTER: Ole-Petter Thune er administrerende direktør i Rambøll, som har laget egne rapporter for flere av de største byene i landet. Foto: Rambøll

– Flere av de samme faktorene kommer igjen her. Altså er det ofte et sprik mellom hva folk mener gjør en by attraktiv å bo i, og hvordan de mener deres egen by leverer på akkurat det området, sier Thunes.

Områdene hvor det er størst sprik mellom hva innbyggerne i Bergen ønsker, og hvordan de mener byen leverer, er «boliger til fornuftige priser», «ren luft», «trygghet mot kriminalitet» og «gode arbeidsmuligheter».

Byråd Andersland sier dette er viktige saker å ta tak i videre, men understreker at byluften er bedre enn på lenge.

– I Bergen er det mye snakk om luftforurensning, og jeg tror det gjør at mange tror at luften er verre enn den er, sier hun.