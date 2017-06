Rema satsar på lokal fisk

Rema 1000 satsar no på tørrsalta, røykt fisk frå Småskalaprodusenten Bergen Røkeri AS. Om eit par veker startar røykeriet på Manger levering til fire testbutikkar, og til hausten skal produkta lanserast for fullt, skriv BA. Ifølge dagleg leiar Eirik Sundal vil dette truleg føre til ei dobling av omsetninga og fleire arbeidsplassar.