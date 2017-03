Rekordvekst for DNT

Bergen og Hordaland Turlag opplever rekordstor vekst. Turlaget har no ein medlemsvekst på 11,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Det er òg ei auke i talet på frivillige. – Friluftslivet er i vinden som aldri før. Vi ser at fleire og fleire vil ut, vere i aktivitet, oppleve vakker natur og komme seg i form, seier dagleg leiar Helene Ødven.