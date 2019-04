Rekordstor erstatning etter tørke

Avlingsskadeerstatningane til bøndene etter fjorårets tørke kjem til å passera to milliardar kroner. Det er 16 gonger meir enn førre rekordutbetaling frå 2012. Etterspurnaden etter fôr var så stor at bønder utvikla «fôrformidling» for å fordela avlingane.