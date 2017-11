Rekordomsetning på Black Friday

Lagunen Storsenter omsette for 30,2 millionar kroner under Black Friday førre fredag, skriv BA. Dette er ny rekord. Også på Sartor vart det sett ny rekord, med omsetning på 25,8 millionar kroner. Bergen storsenter hadde ei auke på 15 prosent frå i fjor, og omsette for 10,2 millionar kroner på handledagen. På Galleriet var omsetnaden 8,7 millionar.